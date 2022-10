Leclerc in prima fila con Perez, Verstappen lontano: la griglia di partenza del GP di Singapore di Formula 1

SportFair

Sono andate in scena le qualifiche del GP di Singapore di F1. Lo spettacolo in pista al Marina Bay Circuit non è mancato: Leclerc ha conquistato una fantastica pole position, lasciandosi alle spalle Perez e Hamilton.

Problemi sul finale per Max Verstappen: l’olandese è stato costretto a fermarsi a poche curve da una pole quasi certa a causa del poco carburante sulla sua vettura. Il leader del Mondiale partirà quindi dall’ottava casella in griglia.

La griglia di partenza del Gp di Singapore

1ª fila: 1. Leclerc, 2. Perez

2ª fila: Hamilton, 4. Sainz

3ª fila: 5. Alonso, 6. Norris

4ª fila: 7. Gasly, 8. Verstappen

5ª fila: 9. Magnussen, 10. Tsunoda

6ª fila: 11. Russell, 12. Stroll

7ª fila: 13. Schumacher, 14. Vettel

8ª fila: 15. Zhou, 16. Bottas

9ª fila: 17. Ricciardo, 18. Ocon

10ª fila: 19. Albon, 20. Latifi