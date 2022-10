La fidanzata di Verstappen festeggia il titolo mondiale: “l’ha fatto di nuovo” | FOTO

SportFair

Max Verstappen si è laureato campione del Mondo per la seconda volta consecutiva. E’ stato un risultato meritato per il pilota olandese che ha festeggiato al termine del gran premio del Giappone. E’ grande festa a Suzuka, il pilota della Red Bull ha vinto il gran premio e la penalizzazione di Leclerc è stata decisiva per festeggiare già dalla gara di oggi.

Al suo fianco è sempre presente la fidanzata Kelly Piquet. E’ una modella, nata in Germania nel 1988, è figlia d’arte: il padre è il grande Nelson. Su Instagram è molto attiva e proprio sui social ha commentato il successo di Verstappen: “l’ha fatto di nuovo”.