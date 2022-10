La Ferrari non ci sta: “la sentenza Red Bull? Non possiamo essere contenti”

SportFair

E’ attesa in vista del prossimo appuntamento di Formula 1 in Messico, è ancora in gioco il secondo posto in classifica. Max Verstappen si è laureato campione del Mondo per la seconda volta consecutiva, anche la Red Bull ha festeggiato il titolo costruttori. La gara negli USA ha permesso a Leclerc di portarsi al secondo posto in classifica, sarà testa a testa con Perez.

Le ultime settimane sono state molto importanti anche per il caso del Budget Cap che ha travolto la Red Bull, la sentenza è stata di una multa da 7 milioni di dollari e limiti allo sviluppo della nuova monoposto. La Ferrari non è soddisfatta del provvedimento, Laurent Mekies ha parlato così ai microfoni di Sky Sport.

“Ferrari ha messo come priorità che la Fia facesse chiarezza, lo ha fatto confermando l’illegalità del budget cap. Era il parametro più importante. Anche il team lo ha ammesso, questo è positivo. L’entità della violazione, abbiamo parlato tanto e sappiamo che 2 milioni sono una grande violazione, equivalgono a un paio di decimi. Sono numeri che hanno un impatto vero sulle gare, è una cifra di una certa importanza. Non potremo mai essere contenti della penalità”.

Infine conclude: “noi non capiamo come il 10% di riduzione corrisponda ai due decimi di vantaggio, inoltre non c’è stata riduzione di budget cap. Loro potranno spenderlo altrove, migliorando la macchina. Questa combinazione ci fa temere che l’effetto reale della sanzione sia piccolo. Ora però bisogna voltare pagina, speriamo di non dover attendere così tanto per il budget cap del 2022”.