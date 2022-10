Katie Ledecky nella storia: abbassato il record mondiale dei 1500 sl di dieci secondi

SportFair

Dieci anni dopo la sua formidabile e travolgente apparizione ai Giochi di Londra del 2012, Katie Ledecky è ancora una volta storica. The Goat del nuoto mondiale femminile è riuscita ad ottenere un record pazzesco questa mattina in Spagna nei 25 metri.

Katie Ledecky ha battuto il record dei 1500 stile libero detenuto dalla tedesca Sarah Kohler dal 2019 con un tempo di 15:18.01 in Coppa del Mondo a Toronto. La nuotatrice di Washington, che si allena in Florida fin dai Giochi di Tokyo, ha nuotato a velocità record sin dall’inizio, con un parziale negli 800 che stava per diventare anche un record mondiale. Sarebbe stata una cosa pazzesca, mai vista prima, con un record entro l’altro. Ledecky ha superato la metà del test col tempo di 8:00.54. Il record degli 800 è detenuto da Mireia Belmonte, con 7:59.34.

Ledecky ha poi proseguito la sua ‘corsa’. Nessuno aveva dubbi sul fatto che il record sarebbe caduto, e avrebbe potuto farlo anni fa. Non c’è nessuno come lei in queste distanze. Ledecky ha fatto cadere il record quasi dieci secondi prima della tedesca Kohler, fermando il cronometro sui 15:08.24.

Un piccolo assaggio di quello che vedremo a Parigi 2024, Ledecky è pronta a fare la storia.