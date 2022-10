Juventus, l’urlo di Vlahovic a Cuadrado: la reazione è furiosa | VIDEO

SportFair

La Juventus ha conquistato tre punti importanti nell’anticipo della decima giornata del campionato di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri non ha superato ancora i problemi, ma la vittoria ha riportato un minimo di fiducia in vista delle prossime partite. L’avvio di stagione in casa bianconera è stato negativo, in campionato è ancora fuori dalla zona Europa, in Champions League è con un piede e mezzo eliminata dalla fase a gironi.

Il Derby contro il Torino si è concluso sul risultato di 0-1, la rete è arrivata nel finale con una zampata di Vlahovic. L’attaccante ex Fiorentina è sembrato molto nervoso, come conferma un VIDEO che è diventato virale sui social. Cuadrado è stato autore di una prestazione deludente, le ultime partite non sono state all’altezza. Il colombiano è stato ripreso duramente proprio da Vlahovic, le immagini confermano le urla del serbo nei confronti del compagno. Il motivo? Un passaggio in ritardo e una buona occasione da gol sprecata. “L’atmosfera che ci deve essere nello spogliatoio…”, è il commento perplesso sui social.