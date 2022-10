Juventus, ritrovata la ‘carta Ronaldo’: rischio penalizzazione

SportFair

La Juventus è stata eliminata dalla Champions League, la stagione dal punto di vista sportivo è sempre più deludente. Anche in campionato il rendimento è stato da dimenticare e la zona Champions League è distante. In più continua a tenere banco l’indagine sulle plusvalenze e sul pagamento degli stipendi nel periodo della pandemia, è stata ritrovata la ‘carta Ronaldo’ che potrebbe portare nuovi elementi.

Sono emerse delle novità dalle 19 pagine dell’inchiesta Prisma, in cui sono indagati 15 dirigenti ed ex Juventus tra cui Agnelli, Nedved e Arrivabene, più il club come persona giuridica. Le accuse riguardano compensi agli agenti per operazioni inesistenti, contratti depositati in Lega per la riduzione degli stipendi che sarebbero diversi dalle scritture private e in più la ‘carta Ronaldo‘, dal valore di 20 milioni di euro e ritrovata.

La Juventus è accusata di aver ‘truccato’ i bilanci 2018, 2019 e 2020 con 115 milioni di plusvalenze artificiali. Il riferimento è anche alle fatture fittizie ad agenzie di calciatori. Nel mirino anche il pagamento degli stipendi nel periodo della pandemia, con accordi individuali con i calciatori e con alcune mensilità non iscritte a bilancio. In questa situazione rientrerebbe anche la famosa ‘carta Ronaldo’, una scrittura privata secondo cui la Juventus avrebbe dovuto versare al calciatore portoghese circa 20 milioni di euro anche in caso di addio. Secondo l’accusa la cifra non sarebbe stata regolarizzata a bilancio.

Il club bianconero ha pubblicato un comunicato ufficiale dove dichiara “di aver operato nel rispetto delle leggi e delle norme che disciplinano la redazione delle relazioni finanziarie e in linea con la prassi internazionale della football industry”. Gli indagati avranno 20 giorni di tempo per presentare la difesa, la situazione potrebbe cambiare rispetto alla precedente sentenza perché sono stati riscontrati nuovi elementi e potrebbero risultare decisive le intercettazioni. Il rischio maggiore per la Juventus era quello di una multa pesante, ma l’indagine approfondita sulla carta Ronaldo potrebbe portare ad un provvedimento più severo. Anche punti di penalizzazione.