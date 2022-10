La Juventus è tornata? Netto 4-0 contro l’Empoli e squadra trasformata

SportFair

La Juventus è tornata: ottima prestazione della squadra di Massimiliano Allegri, soprattutto dal punto di vista della grinta. Si è aperta l’undicesima giornata del campionato di Serie A, i bianconeri si confermano in ripresa ed è arrivata la seconda vittoria consecutiva dopo il successo nel derby contro il Torino. Si tratta di una spinta importante in vista della sfida di Champions League contro il Benfica.

La Juventus si è presentata con il doppio centravanti, a sorpresa in attacco gioca Kean al fianco di Vlahovic. L’Empoli risponde con Pjaca alle spalle di Destro e Satriano. Partenza sprint dei bianconeri, la squadra di Allegri gioca alta con l’intenzione di mattere subito in difficoltà l’Empoli.

I padroni di casa passano subito in vantaggio, dopo 8 minuti: cross di Kostic e Kean si fa trovare pronto per il vantaggio. La squadra di Allegri continua a tenere il pallino del gioco, quella di Zanetti prova a pungere in contropiede. Nella ripresa la Juventus chiude i conti, il marcatore è stato McKennie di testa da calcio d’angolo. I padroni di casa trovano il tris ma il gol di Kean viene annullato per fuorigioco. Finisce 4-0, la chiude Rabiot con una doppietta. Un altro sospiro di sollievo per Allegri, a serio rischio esonero nelle scorse settimane.