La Juventus conferma Allegri, ma la fiducia non è illimitata: i nomi per traghettatore e prossima stagione

Andrea Agnelli ha confermato la fiducia in Massimiliano Allegri, ma la situazione in casa Juventus è ancora caldissima e la posizione del livornese non è di certo tranquilla. L’inizio di stagione dei bianconeri non è stato positivo, in campionato la vetta della classifica occupata dal Napoli è distante 10 punti e in Champions League la squadra è virtualmente eliminata dopo il ko contro il Maccabi.

Il gruppo ha confermato tutti i problemi, dal punto di vista tecnico, tattico e della motivazione. Il gruppo non segue più l’allenatore e la partita contro gli israeliani ha confermato la spaccatura. I calciatori hanno mandato l’ennesimo segnale alla dirigenza. Tutti hanno giocato sottotono, ma soprattutto non hanno dimostrato quella voglia di voler ribaltare il risultato.

E’ stata confermata la fiducia nel tecnico fino al termine della stagione per poi effettuare valutazioni più approfondite, ma un nuovo tracollo nelle prossime partite potrebbe portare al ribaltone.

Allegri dovrà cambiare passo nelle prossime 8 partite, prima della pausa per il Mondiale. Un’altra sconfitta nel derby contro il Torino potrebbe obbligare Agnelli ad esonerare Allegri, nonostante la stima e il rapporto personale. La Vecchia Signora potrebbe affidarsi ad un traghettatore, poi l’assalto ad un tecnico di primo livello per la prossima stagione.

I TRAGHETTATORI

MONTERO – E’ l’allenatore della Primavera ed è un nome sponsorizzato dai tifosi. E’ un tecnico di grande carattere, caratteristica ereditata già da calciatore. Non è un tecnico di esperienza, ma è considerato di prospettiva.

RANIERI – E' un ex, si tratta di un allenatore di grande esperienza che non ha bisogno di presentazioni. Le ultime esperienze sono state da due volti, ma l'impresa sulla panchina del Leicester è ancora sotto gli occhi di tutti.

DI FRANCESCO – E' reduce da esperienze disastrose, ma è comunque un nome di ottimo livello. L'ex Roma è alla ricerca di una squadra importante per dimenticare le ultime esperienze e tornare ai livelli del periodo in giallorosso.

PRANDELLI – L'ultima esperienza è stata sulla panchina della Fiorentina. E' in grado di rimettersi in gioco e nel corso della carriera è stato protagonista di ottime stagioni.

BENITEZ – E' circolato anche il nome dell'ex Napoli. Lo spagnolo è alla ricerca di un progetto a lungo termine, potrebbe fare un'eccezione solo per i bianconeri.

I NOMI PER LA PROSSIMA STAGIONE