Svolta Juve, pace Agnelli-Conte: deciso il ritorno in estate

E’ in arrivo una svolta in casa Juventus, decisiva per programmare al meglio il futuro: il ritorno di Antonio Conte. Il rendimento dei bianconeri è stato molto negativo, la squadra è stata già eliminata alla fase a gironi di Champions League e in campionato non sembrano esserci i margini di ripresa. In particolar modo è stato deludente il percorso in Europa, il bottino di tre punti in cinque partite non è assolutamente all’altezza per un club di grande storia come la Juventus.

Anche in campionato la situazione è preoccupante. La Juventus occupa l’ottava posizione e in 11 partite ha conquistato appena 19 punti. E’ stata una delle partenze peggiori dei bianconeri, capaci di vincere appena 5 volte, poi 4 pareggi e 2 sconfitte. Il distacco dalla vetta occupata dal Napoli è di 10 punti, 5 dalla zona Champions League. La stagione è ancora lunga e i margini di ripresa ci sono tutti, ma questa squadra non sembra in grado di reagire dal punto di vista tecnico e della personalità.

Nel mirino è finito anche e soprattutto Massimiliano Allegri, considerato uno dei principali responsabili ma non l’unico. Il tecnico livornese aveva abituato ad una partenza a rilento, ma l’eliminazione in Champions League rischia di compromettere il futuro dell’allenatore. La squadra ha confermato evidenti problemi, non riesce mai ad imporre il gioco. Nemmeno contro avversari nettamente inferiori dal punto di vista tecnico. In più lo spogliatoio non sembra dalla parte dell’allenatore, soprattutto il rapporto con i calciatori più esperti non è idilliaco.

Il ritorno di Conte

Il futuro di Allegri è ormai deciso, al termine della stagione sarà addio nonostante un contratto fino al 2024. E la Juventus ha fatto uno scatto importante per il sostituto. Si tratta di Antonio Conte, grande ex e pronto a lasciare il Tottenham. Il contratto dell’ex Ct della Nazionale è in scadenza con gli Spurs, le ultime critiche hanno ferito Conte e il rinnovo è da escludere. L’allenatore italiano è stato in grado di risollevere una squadra in grossa difficoltà, attualmente occupa la terza posizione in classifica in Premier League. Clamorosamente Conte è stato criticato per le ultime due sconfitte consecutive e il rapporto si è deteriorato.

Conte e Agnelli hanno deciso di mettere da parte le ultime incomprensioni e il nuovo matrimonio è molto probabile. Si tratta dell’uomo giusto per riaprire un ciclo vincente, il profilo perfetto dal punto di vista tecnico e personale per risollevare un club in crisi.