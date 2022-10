Jorge Martin vola in Australia, è pole position! Bagnaia vince il duello con Quartararo, in corsa anche Espargaro

SportFair

Continua lo spettacolo della MotoGP, la stagione è entrata nella fase finale e la corsa al titolo è sempre più emozionante. I favoriti alla vittoria finale sono Bagnaia e Quartararo, ma anche Aleix Espargaro, Bastianini e Miller sono in corsa per il primo posto. Nelle ultime gare è stato in grande spolvero il pilota italiano della Ducati che è riuscito ad avvicinarsi a due punti dal leader del mondiale.

Le prime indicazioni per il gran premio d’Australia sono arrivate dalla FP4. Il tempo più veloce è stato realizzato da Maverick Vinales, poi Zarco e Bezzecchi. Duello ravvicinato tra Bagnaia e Quartararo, ottavo Aleix Espargaro.

Grandissime emozioni anche nelle qualifiche, è stata definita la griglia di partenza. In pole position Martin, autore di un grande tempo. In seconda posizione Marc Marquez e Bagnaia vince il duello con Quartararo. Al quarto posto Aleix Espargaro, settimo Marini e nono Bezzecchi.

La griglia di partenza del Gp d’Australia

1ª fila: 1. Martin, 2. Marquez, 3. Bagnaia

2ª fila: 4. Espargaro, 5. Quartararo, 6. Zarco

3ª fila: 7. Marini, 8. Miller., 9. Bezzecchi

4ª fila: 10. Rins, 11. A.Marquez, 12. Vinales