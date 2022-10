Jorge Martin avverte Bagnaia e Ducati: “se si tratta di una vittoria, lotterò con Pecco”

SportFair

E’ Jorge Martin il poleman del Gp d’Australia di MotoGP. Lo spagnolo del team Pramac si è lasciato alle spalle Marc Marquez e Pecco Bagnaia ed è pronto ad una battaglia in pista con l’italiano del team Ducati.

Martin, a fine qualifiche, ha infatti parlato della gara di domani, e ha avvertito che nel caso in cui dovesse essere in lotta per la vittoria, allora battaglierà anche con Pecco Bagnaia. “Penso che Pecco sia il favorito per la vittoria, quindi se avrà il passo sarà già difficile seguirlo. Alla fine, se saremo in lotta per la vittoria, lotteremo ma con un occhio di riguardo. Ovviamente, se siamo più indietro non serve a niente, ma se si tratta di una vittoria, lotteremo tutti e due“, ha affermato lo spagnolo.