Jorge Martin sbotta, il duro sfogo contro Ducati: “sono disgustato”

E’ iniziato, a Phillip Island, un nuovo weekend di gara di MotoGP. La lotta per il titolo si fa sempre più interessante e appassionante, con Quartararo e Bagnaia a soli due punti di distanza e in corsa ci sono ancora anche Espargaro, Miller e Bastianini.

Proprio di quest’ultimo e della scelta di Ducati di ingaggiarlo per il prossimo anno nel team ufficiale, ha parlato Jorge Martin in un’intervista ai canali ufficiali MotoGP.

Lo spagnolo del team Pramac ha mostrato tutto il suo disappunto sulla scelta del team di Borgo Panigale: “sono molto arrabbiato, direi disgustato. Sembra che non siano mai stati all’interno del box, dove davvero accade tutto. Hanno preso la decisione come se fossero una persona sugli spalti. Le sue vittorie sono l’unico vero motivo. In termini di lavoro e prestazioni, Enea e io siamo simili. Ce lo saremmo meritati entrambi. In Ducati alcune persone preferivano Enea, altre persone mi hanno detto che avrebbero puntato su di me“, ha affermato Martin, che quest’anno non ha conquistato vittorie.

“Se avrò la possibilità di lottare per il podio, non mi tirerò indietro. Voglio essere il primo pilota di un team privato a vincere il Mondiale”, ha concluso Martin guardando al futuro.