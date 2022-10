Jannik Sinner è tornato: Garin ko in due set a Vienna

SportFair

Esordio positivo per Jannik Sinner al torneo ATP di Vienna. Il tennista altoatesino, a caccia di un pass per le ATP Finals di Torino, al via il prossimo 13 novembre, è tornato in campo oggi dopo uno stop per un problema alla caviglia, giocando subito un ottimo tennis.

Al debutto nel torneo in corso sui campi in cemento della città austriaca, Sinner ha superato Garin in due set: il match è terminato dopo un’ora e 13 minuti di gioco col punteggio di 6-3, 6-2.

Sinner stacca il pass per gli ottavi, dove lo attende Cerundolo.