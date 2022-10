L’Italia torna in corsa per il ripescaggio al Mondiale: l’Iran verso l’esclusione

SportFair

Poco meno di un mese dall’inizio del Mondiale in Qatar del 2022, una competizione che non ha bisogno di presentazioni e che preannuncia grande spettacolo dentro e fuori dal campo. Sarà una competizioni inedita, dal punto di vista sportivo e non solo. Negli ultimi mesi sono circolate tante voci su possibili esclusioni di alcune Nazionali e possibili ripescaggi, con l’Italia di Roberto Mancini in attesa di novità.

Il caso Byron Castillo non ha portato conseguenze all’Ecuador che parteciperà al prossimo Mondiale. Una nazionale a serio rischio esclusione è l’Iran e le situazioni delicate sono due. La prima riguarda proprio la guerra tra Russia e Ucraina. Gli ultimi borbardamenti russi sulle città ucraine sono stati realizzati in gran parte con droni di fabbricazione iraniana e questo potrebbe peggiorare i rapporti dell’Iran con i Paesi Occidentali. Sono in arrivo sanzioni e non sono da escludere provvedimenti anche dal punto di vista sportivo, con la Nazionale iraniana a rischio esclusione dal Mondiale.

Un altro serio problema è quello che riguarda il comportamento nei confronti delle donne iraniane. Non si placano le violenze dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane donna iraniana arrestata per una ciocca di capelli fuori dal velo e poi deceduta per le percosse subite. Le donne sono scese in piazza per rivendicare la libertà e il governo iraniano ha continuano ad usare il pugno duro.

Inoltre in Iran non è previsto un divieto ufficiale per l’ingresso delle donne allo stadio, ma spesso viene negata la possibilità di entrare allo stadio. E’ un’altra questione che ha portato tante proteste e le richieste di esclusione dell’Iran dalle competizioni sportive.

La situazione del Mondiale e la possibile ripescata

L’Iran rischia seriamente l’esclusione dal Mondiale in Qatar del 2022. Addirittura alcuni attivisti e calciatori iraniani hanno inviato una richiesta formale alla FIFA chiedendo la sospensione e l’esclusione dell’Iran dal prossimo Mondiale.

Il posto dell’Iran potrebbe essere preso dagli Emirati Arabi, squadra che ha perso lo spareggio con l’Australia nella zona playoff asiatica. Una decisione definitiva potrebbe arrivare già domenica. Anche l’Italia di Roberto Mancini segue con molta attenzione la vicenda. Gli azzurri potrebbero beneficiare di una wild card in quanto campione d’Europa in carica, in più è in una posizione avvantaggiata nel ranking tra le squadre escluse. L’Italia ha intenzione di giocarsi l’ultima carta, il sogno Mondiale non è completamente sfumato.