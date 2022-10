Le azzurre tornano in campo domani: la carica di Sylla per la finale per il bronzo ai Mondiali di pallavolo

SportFair

Si concluderà domani il Campionato del Mondo femminile della nazionale italiana, in campo alle ore 16 (diretta Rai 2 e Sky Sport Uno) contro gli Stati Uniti nella finale 3°-4° posto.

Le azzurre dovranno essere brave ad archiviare la delusione della sconfitta con il Brasile e mettere in campo la migliore pallavolo per superare le campionesse olimpiche. Per la nazionale tricolore quella di domani rappresenterà la terza finale 3°-4° posto in un Campionato del Mondo: 2006 (a Osaka) Italia – Serbia e Montenegro 0-3; 2014 (a Milano) Italia-Brasile 2-3. In questo 2022 le azzurre non hanno mai incontrato gli Stati Uniti e l’ultimo precedente risale ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020: vittoria per 3-2 degli Usa nell’ultima gara della fase a gironi. Alla vigilia dell’importante match contro la squadra di Kiraly, queste le dichiarazioni di Alessia Orro ed Elena Pietrini.

MIRIAM SYLLA: “Ieri le cose non sono andate come avevamo pianificato e come le avevamo preparate in questi cinque mesi, ora però dobbiamo rialzarci e pensare che domani avremo un’altra importante occasione, in questo momento è inutile fare un’analisi di cosa non ha funzionato ieri e onestamente non saprei dire qual è il motivo di come sono andate le cose. Se fossi in grado di dare una risposta già ieri le avremmo sistemate cercando di cambiare l’andamento della partita; sono state tante le cose che non hanno funzionato. Abbiamo subìto costantemente l’atteggiamento delle nostre avversarie che avevano il nostro stesso obiettivo e questo denota che sono state tante le cose che non hanno girato come dovevano. Domani sarà necessario raccogliere le ultime energie che abbiamo in corpo e dare il 100% per provare a conquistare una medaglia che in questo momento rappresenta la cosa che voglio di più in assoluto”.

ALESSIA ORRO: “Le cose ieri non sono andate come speravamo; puntavamo al gradino più alto ma ormai le cose sono andate così e non possiamo tornare indietro. Dobbiamo solo fare tesoro dei nostri errori e concentrarci sulla gara di domani. La delusione è stata tanta, stamattina ci siamo svegliate pensando solo a questa finale per il terzo posto che comunque mette in palio una medaglia che sarebbe importantissima per noi. Non saprei dire cosa non ha funzionato; sono state tante, troppe. Contro il Brasile anche ciò che di solito ci viene naturale ieri non ha funzionato. Loro, di contro, hanno disputato un match davvero ottimo e ci hanno dato del filo da torcere dalla prima all’ultima palla. Noi abbiamo sempre rincorso e alla fine abbiamo pagato dazio. Ora però dobbiamo solo concentrarci su domani con l’ob iettivo di dare tutte noi stesse per chiudere il meglio possibile questo mondiale”.