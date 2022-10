L’Iran nei guai, fissato il Consiglio: le ultime sul ripescaggio dell’Italia

SportFair

Continuano ad arrivare conferme sulla possibile esclusione dell’Iran dal prossimo Mondiale in Qatar del 2022. Si avvicina sempre di più l’inizio della competizione, meno di un mese all’esordio. Sono tante le squadre in grado di vincere: le favorite sono Francia, Argentina e Brasile ma non sono da escludere sorprese. L’Italia ha fallito la qualificazione per la seconda volta consecutiva ma qualche speranza è ancora viva.

Andiamo con ordine. Ormai da tempo circolano voci sul possibile ripescaggio dell’Italia, prima per il caso di Byron Castillo, la situazione del calciatore è stata verificata e l’Ecuador parteciperà regolarmente al Mondiale. La situazione più delicata è quella dell’Iran, a rischio esclusione per due motivi. Il primo riguarda la guerra tra Russia e Ucraina, l’accusa all’Iran è quella di aver fornito armi e droni alla Russia per gli attacchi. Un’altra situazione delicata riguarda il comportamento nei confronti delle donne iraniane.

Continuano le violenze dopo la morte di Mahsa Amini, una giovane donna iraniana arrestata per una ciocca di capelli fuori dal velo e poi deceduta per le percosse subite. Le donne sono scese in piazza per rivendicare la libertà e il governo iraniano ha continuano ad usare il pugno duro. Infine in Iran non è previsto un divieto ufficiale per l’ingresso delle donne allo stadio, ma spesso viene negata la possibilità di entrare allo stadio. Anche in questo caso si potrebbe decidere per l’esclusione dell’Iran.

Esclusione dell’Iran, le ultime

Nella giornata di oggi 149 attivisti iraniani hanno scritto una lettera alla Fifa, chiedendo l’esclusione dell’Iran dal prossimo Mondiale. Nella notte italiana è previsto un consiglio della FIFA e un argomento del giorno dovrebbe essere proprio la situazione dell’Iran. In caso di esclusione potrebbe essere ripescata la prima squadra asiatica, gli Emirati Arabi. In corsa anche l’Italia che potrebbe beneficiare di una wild card in quanto campione d’Europa in carica oppure come prima del ranking delle squadre escluse.

Sul tema il regolamento della Coppa del Mondo, al paragrafo 6 dell’articolo 5 lascia qualche speranza in più all’Italia. “La Fifa deciderà sulla questione a sua esclusiva discrezione e intraprenderà qualsiasi azione si ritenga necessaria”.