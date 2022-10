Inter, Inzaghi adesso rischia: il nome del sostituto sponsorizzato anche sui social

SportFair

Simone Inzaghi adesso rischia veramente. La pausa per le Nazionali non è servita all’Inter per risollevarsi, l’ottava giornata del campionato di Serie A ha accentuato sempre di più la crisi. A San Siro contro la Roma è arrivata la quarta sconfitta in 8 giornate, l’ex Lazio è sicuramente un ottimo allenatore ma i risultati rischiano di condannare il tecnico nerazzurro.

La partita contro la Roma si è conclusa sul punteggio di 1-2 e l’iniziale vantaggio di Dimarco non è servito per conquistare un risultato positivo. La reazione dei giallorossi è stata da grande squadra, Dybala e Smalling sono stati in grado di ribaltare la gara.

L’Inter si conferma fuori dalla zona Europa, è reduce da tre sconfitte nelle ultime quattro gare (due consecutive) e ha conquistato appena 12 punti in 8 partite. La partenza non è stata all’altezza, di una squadra candidata alla vittoria dello scudetto.

La posizione dell’allenatore Simone Inzaghi è adesso a rischio e anche sui social iniziano le prime contestazioni contro l’ex Lazio. Il calendario sembra aiutare il tecnico nerazzurro, l’Inter dovrà scendere subito in campo per la partita di Champions League contro il Barcellona. Si tratta di una sfida da dentro o fuori, in grado di indirizzare il girone. Inzaghi dovrà conquistare un risultato positivo e disputare una gara all’altezza per evitare spiacevoli sorprese.

Iniziano a circolare i primi nomi per l’eventuale sostituto. La soluzione calda è quella che porta al grande ex: Dejan Stankovic, reduce dall’esperienza alla Stella Rossa. Potrebbe essere un traghettatore in attesa di un grande nome per la prossima stagione. “Inzaghi Out, Stankovic In”, si legge su Twitter. “Il primo nome che mi viene in mente è Stankovic, poi liberi ci sono anche allenatori come Ranieri o Bielsa o Mihajilovic ma, per l’ambiente Inter, credo che Dejan possa essere il più adatto”, è un altro messaggio. “Cambiasso o Stankovic subito in panchina per far partire una piccola rivoluzione…. non si puo ancora aspettare”, è il pensiero dei tifosi.