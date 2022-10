Inizia la nuova stagione di sci: domenica al via la Coppa del Mondo, tante le novità

SportFair

E’ tutto pronto per la nuova stagione sciistica. I campioni della velocità sono pronti per sfidarsi sulle nevi delle vette più spettacolari del mondo: a Soelden, come da tradizione, avrà il via la nuova stagione di Coppa del Mondo, con un gigante donne e un gigante uomini.

Una stagione invernale da favola, durante la quale si disputeranno anche i Mondiali di Courchevel-Meribel. La Coppa del Mondo 2022-23 sarà la prima senza limitazioni Covid, anche se la Federazione internazionale sciistica consiglia ancora l’uso delle mascherine nei luoghi chiusi.

La stagione 2022/23 avrà le prime gare transfrontaliere della storia della Coppa del Mondo: due discese libere maschili e due femminili, che uniranno Svizzera e Italia.

L’Italia sarà una grande protagonista, sia come paese ospitante delle gare, con in programma a Cervinia, Gardena, Val Badia, Madonna di Campiglio, Bormo, Sestreiere, Cortina d’Ampezzo e Plan de Corones.

L’Italia sarà protagonista anche in pista, con tanti atleti che lotterano per i migliori risultati: gli azzurri puntano su Federica Brignone, l’italiana più vincente di sempre. Insieme a lei ci saranno la campionessa di discesa Sofia Goggia e la gigantista Marta Bassino

Per gli uomini, seppur le aspettative non sono altrettanto rosee come per le colleghe donne, ci saranno Christof Innerhofer, Dominik Paris, Alex Vinatzer, Giovanni Franzoni e Filippo della Vite.