Gli infortunati e i calciatori a rischio per il Mondiale: l’11 è stellare

E’ sempre più alta l’attesa in vista del Mondiale in Qatar, una competizione che preannuncia grande spettacolo dentro e fuori dal campo. Sono tante le Nazionali in grado di trionfare, non prenderà parte l’Italia dopo la clamorosa sconfitta contro la Macedonia. Le favorite sono Francia, Brasile e Argentina, ma non sono da escludere possibili sorprese.

Ad un mese esatto dall’inizio della competizione, si allunga l’elenco degli infortunati e le assenze sono sempre più di lusso. Gli ultimi problemi sono stati riscontrati da Diogo Jota, attaccante portoghese del Liverpool e N’Golo Kanté, centrocampista del Chelsea e punto di riferimento del Chelsea. Il primo ha subito un problema muscolare al polpaccio, il secondo è stato operato al tendine di un ginocchio.

E’ vera e propria emergenza in casa Francia, tanti calciatori si trovano in infermeria: Lloris, Kimpembe, i fratelli Lucas e Theo Hernandez, Pogba, Coman. L’Olanda non potrà contare su Georgino Wijnaldum, il centrocampista non ha praticamente mai giocato per la rottura della tibia destra in allenamento. L’Argentina è preoccputa per i problemi di Paulo Dybala e di Angel Di Maria, ma anche per il portiere dell’Atalanta Musso.

In ripresa Marco Reus, il tedesco del Borussia Dortmund a settembre si è procurato una grave distorsione alla caviglia destra e potrebbe recuperare. Non ci sarà Florian Wirtz, stella del Leverkusen. In forte dubbio anche Mikel Oyarzabal della Spagna, sicuramente Dani Olmo per la rottura parziale di un legamento. Out nell’Uruguay Araujo, il difensore è stato operato per l’evulsione del tendine adduttore lungo della coscia destra, riportata in una amichevole contro l’Iran.

La formazione degli infortunati

Il 3-4-1-2 degli assenti certi o di quelli a forte rischio schiererebbe Musso tra i pali, Lucas Hernandez, Araujo e Kimpembeè in difesa, Oyarzabal, Kantè, Wynaldum e Di Maria a centrocampo, Dani Olmo dietro a Dybala e Diogo Jota.