Incubo Juve, è fuori dalla Champions! Il Milan ad un passo dagli ottavi

E’ un disastro per la Juventus, già fuori dalla Champions League e anche il passaggio in Europa League è a serio rischio. La classifica del girone, inizialmente considerato favorevole per la qualificazione, è da brividi: Benfica e Psg a 11, Juventus e Maccabi Haifa a 3. Il rendimento in Champions della squadra di Allegri è stato drammatico, quattro sconfitte e una vittoria contro il Maccabi Haifa.

La stagione della Juventus è sempre più deludente, anche in campionato nonostante le ultime vittorie contro Torino e Empoli. Il distacco dalla vetta è molto ampio e anche la qualificazione in Champions League rischia di sfumare. La Juventus dovrà valutare la situazione a 360°, il percorso della squadra non è stato all’altezza di un club così importante.

La partita contro il Benfica si è conclusa con il netto risultato di 4-3 e il risultato non è stato quasi mai in discussione. Il Benfica passa subito in vantaggio con il gol di Antonio Silva dopo 17 minuti. Immediata la reazione della Juventus che trova il pareggio con Vlahovic. Poi l’ingenuità di Cuadrado e il calcio di rigore trasformato da Joao Mario. Al 35′ è Rafa Silva ad inventarsi il gol del 3-1 con un bellissimo colpo di tacco. Nella ripresa il gol del 4-1 ancora con Rafa Silva. Al 76′ Milik e poi McKennie firmano il definitivo 4-3.

Grandissimo Milan e qualificazione sempre più vicina. L’inizio di stagione è stato positivo, i rossoneri sembrano l’unica squadra in grado di contrastare il Napoli e si preannuncia un duello finale per lo scudetto con possibile inserimento dell’Inter. Show dei rossoneri che hanno chiuso i conti con il risultato di 0-4 contro la Dinamo Zagabria.

Vantaggio nel primo tempo con il gol del difensore Gabbia. Nella ripresa la gara è senza storia: Leao sale in cattedra e trova il raddoppio. Il Milan chiude i conti con il rigore di Giroud e con l’autogol di Ljubicic. Il Milan sale al secondo posto con 7 punti e avrà due risultati su tre nell’ultima partita contro il Salisburgo.