L’auto si ribalta e prende fuoco: spaventoso incidente nella notte per Walace

Nottata spaventosa e movimentata per Walace: il calciatore dell’Udinese è stato coinvolto in un brutto incidente in viale Venezia, nella zona ovest di Udine.

Walace si trovava a bordo della sua Audi Rs6 quando, intorno alle 3 del mattino, la sua auto si è ribaltata e ha preso fuoco. Le autorità stanno accertando le cause dell’incidente che ha visto coinvolto il centrocampista bianconero, fortunatamente illeso.

Walace è riuscito a lasciare la sua auto in autonomia, senza riportare conseguenze. Dall’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine sono presto arrivati i soccorsi: Walace è stato comunque trasportato in ospedale per dei controlli.