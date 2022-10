Gravissimo incidente in Supersport: l’olandese Steeman è in pericolo di vita

SportFair

Sono ore di attesa e preghiera per il mondo dei motori. Si è verificato un gravissimo incidente in Supersport 300 nel GP Portogallo del Mondiale Superbike a Portimao. Grande paura per Victor Steeman, 22 anni, team Mtm Kawasaki e secondo in classifica generale a 50 punti dal leader Alvaro Diaz.

L’olandese è caduto dopo pochi giri alla curva 14 e, successivamente, travolto da un pilota che sopraggiungeva, José Luis Perez Gonzalez. La gara è stata immediatamente interrotta per permettere i soccorsi medici. Steeman è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Faro ed è in pericolo di vita. Il pilota avrebbe riportato un ematoma alla testa.