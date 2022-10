Incidente Leclerc, il monegasco non perde le speranze in Messico: “non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend”

SportFair

Sono andate in scena ieri sera le prime due sessioni di prove libere del Gp del Messico, nuovo round del Mondiale 2022 di Formula 1. Le Fp2 messicane non hanno sorriso a Charles Leclerc, che è finito contro le barriere e ha dovuto guardare il resto della sessione dai box.

Nonostante il crash, il monegasco della Ferrari, comunque, riesce ad essere ottimista per il resto del weekend: “non è stato certo il migliore dei venerdì dal momento che non abbiamo completato un grande numero di giri, sfortunatamente, abbiamo avuto una foratura subito dopo essere usciti dai box nella prima sessione, così siamo dovuti tornare in garage per cambiare le gomme e fare qualche giro sulle Soft. Nella seconda sessione abbiamo effettuato una simulazione di qualifica. Quando poi siamo passati alle prove in configurazione gara, sono finito in testacoda e la mia sessione e terminata li”, ha affermato Lecler, che domenica correrà il suo 100° GP.

“Non mi aspetto conseguenze per il resto del weekend dall’incidente, e sono fiducioso che sabato avremo una giornata migliore, anche perché le sensazioni che ho provato in macchina sono buone”, ha concluso.