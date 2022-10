Incidente per Lautaro Martinez, la fidanzata: “tamponati da un giornalista” | FOTO

SportFair

Lautaro Martinez si prepara a scendere in campo per la partita di Champions League contro il Barcellona, il Toro dovrà trascinare l’Inter alla qualificazione agli ottavi di finale. E’ in grado di prendere sulle spalle l’attacco nerazzurro, in attesa del ritorno di Lukaku. La scorsa notte è stata da dimenticare per due calciatori di Serie A, dopo quello di Walace si è registrato anche l’incidente di Lautaro Martinez.

Lieve impatto per il calciatore dell’Inter a Milano, il fuoriclasse nerazzurro era alla guida della sua Lamborghini Huracàn, in compagnia della fidanzata. All’altezza di un semaforo in via Vincenzo Monti, è stato tamponato da un milanese. Non si sono registrate conseguenze alle persone, solo qualche danno all’auto del calciatore.