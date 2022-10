Ilary Blasi, sui social la frecciatina a Totti (con tag): la Storia Instagram davanti al negozio Rolex | VIDEO

SportFair

E’ finita, ed anche finita male, tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Qualcuno ancora si rifiuta di credere alla separazione tra il Pupone e la conduttrice romana, ma tra i due ormai è ‘guerra’.

L’ex capitano della Roma ha raccontato diverse settimane fa di come Ilary abbia svuotato la cassetta di sicurezza, prendendo con sè tutti i Rolex, con le garanzie, con l’aiuto del padre, mentre la conduttrice ha rifiutato l’offerta fatta dall’ex marito e dai suoi legali per il mantenimento, pretendendo molto di più.

Intanto, sui giornali ed in tv, non si fa altro che parlare di loro, tra scoop e un pizzico di… ironia. Francesca Manzini, infatti, qualche giorno fa è andata in onda su Striscia la Notizia con una parodia di Ilary Blasi: la comica italiana si è mostrata con addosso delle corna e ricoperta di orologi, ai polsi, sulle corna, al collo, addirittura anche su un quadro affisso sulla parete.

A qualche giorno dal servizio, adesso, Ilary Blasi ha risposto a Striscia, alla Manzini e anche a Francesco Totti, con una Storia Instagram, taggando tutti.

La conduttrice si è ripresa davanti ad un negozio Rolex, mimando il gesto del ‘furto’ con la mano. Una bella frecciatina a Totti.