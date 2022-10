Ilary Blasi rivuole le borse, Totti i Rolex: fissato l’incontro in Tribunale

SportFair

Continuano ad arrivare reazioni sulla querelle tra Francesco Totti e Ilary Blasi, la relazione d’amore è finita dopo 20 anni. Il 14 ottobre è stato fissato un appuntamento in Tribunale, non per la separazione ma per la nota vicenda delle borse firmate che l’ex calciatore avrebbe preso per convincere l’ex moglie a restituire i Rolex che lei e il padre avrebbero portato via dalla cassetta di sicurezza.

L’avvocato della showgirl ha presentato un’azione per riavere indietro le borse. Il 14 ottobre il giudice esaminerà il caso, come confermato da ‘Il Corriere della Sera’. Anche gli avvocati di Totti intendono recuperare i Rolex e presenteranno ricorso per riaverli indietro. Poi sarà il momento della separazione vera e propria, ma la situazione è ancora tesissima. Totti e Ilary abitano ancora sotto lo stesso tetto nella casa dell’Eur, ma senza mai incrociarsi. Al momento nessuno dei due ha voluto abbandonare la casa, ma con ogni probabilità sarà Totti a doverlo fare.