Il tour de France 2023 parte dai Paesi Baschi: presentato il percorso della prossima edizione

10 giorni dopo la presentazione del Giro d’Italia, gli appassionati di ciclismo sono nuovamente incollati ai dispositivi tecnologici per seguire quella del Tour de France 2023. Al Palazzo dei Congressi di Parigi, infatti, è stato presentato questa mattina il percorso della prossima edizione delle Grande Boucle.

Dopo aver presentato l’edizione femminile, è arrivato il turno di quella degli uomini: il Tour de France partirà dai Paesi Baschi, a Bilbao, in Spagna, il prossimo 1 luglio e terminerà sugli Champs-Elysees a Parigi il 23 luglio.

Si tratta della 25ª partenza dall’estero nella storia del Tour de France.

Le tappe del Tour de France 2023

1. Bilbao-Bilbao – 182 km con 3.300 metri di dislivello e un doppio trampolino dove si possono già creare dei divari!

2. Vitoria Gasteiz-Donostiako Udala – 209 km: un’altra chance per i puncher, con la salita di Jaizkibel a meno di 20 km dal traguardo

3. Amorebieta Etxano-Ville De Bayonne – 185 km: il Tour de France entrerà in Francia e offre agli sprinter la loro prima chance di vincere una tappa

4. Ville De Dax-Circuit Nogaro – 182: rivincita tra gli sprinter. Il gruppo dei più veloci vorrà andare testa a testa nel circuito di Nogaro

5. Ville Pau-Laruns -165 km: prima tappa di montagna, si torna dove Pogacar ha ottenuto la sua prima vittoria di tappa al Tour

6. Marie Tarbes – Cauterets Cambasque – 145 km: ancora una tappa di montagna con Aspin, Tourmalet e Cauterets, e un dislivello totale di 3.750 metri

7. Mont de Marsan-Bordeaux – 170 km: un arrivo per velocisti

8. Ville Libourne-Ville Limoges -201 km: possibili vincitori di tappa i velocisti capaci di dare potenza ad una salita breve ma difficile

9. Saint-Léonard-de-Noblat-Puy de Dôme – 184 km: 3600 metri di dislivello tra la città natale di Poulidor e la vetta del Puy de Dome

Riposo

10. Parc Vulcania-Villelssoire – 167 km: Molti motociclisti vorranno entrare in fuga

11. Clermont-Ville De Moulins – 180 km: Il rettilineo di 1.300 metri nel cuore di Moulins dovrebbe essere l’ideale per i velocisti

12. Ville de Roanne-Belleville en Beaujolais – 169 km: La formazione della fuga sarà uno dei momenti critici di questa tappa collinare

13. Châtillon-Sur-Chalaronne-Grand Colombier – 138 km: imperdibile per i candidati della Maglia Gialla alla 2° tappa al Grand Colombier

14. Annemasse Agglo-Morzine – 152 km: I ‍4.200 metri di dislivello, e soprattutto il Col de la Ramaz e il Joux Plane, saranno nella mente di tutti!

15. Les Gets-Saint Gervais – 180 km: 4.300 metri di dislivello prima del secondo giorno di riposo!

Riposo