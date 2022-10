Il Tigres segna e l’atmosfera si fa bollente: la tifosa si spoglia in tribuna | VIDEO

Grande spettacolo in Messico in campo e… sugli spalti. Tante emozioni nel doppio incontro tra Tigres e Pachuca, valida per i quarti di finale dei playoff. Nel primo match successo del Tigres con il risultato di 1-0, decisivo un gol realizzato da Gignac su calcio di rigore all’88’. Al ritorno 2-1 e qualificazione per il Pachuca, il gol decisivo è stato siglato al 68′. Nel finale momenti di tensione e due espulsioni.

La partita è diventata virale anche per un altro motivo: l’esultanza di una tifosa sugli spalti. La tensione era altissima, le due squadre si giocavano veramente tanto. Il gol del Tigres ha scatenato la reazione dei tifosi, in particolar modo il gesto di una supporter non è passato inosservato. L’atmosfera in tribuna è diventata bollente, la tifosa del Tigres si è alzata la maglietta durante i festeggiamenti, restando completamente in topless. Gli altri tifosi hanno deciso di immortalare il momento e sono iniziate le richieste di selfie.

This has to be the wildest fan celebration ever!!!

This happened after André-Pierre Gignac’s goal from the penalty spot for the Tigres against Pachuca (1-0) in Mexico on October 14, 2022 (cc @10APG )

pic.twitter.com/vJuTI2V39X

— Lord Scummander rtd (@zhurg_) October 16, 2022