Adesso parlo io! Mauro Icardi non ci sta più: tutta la verità sulla rottura con Wanda Nara

Dopo alcune mosse discutibili, attacchi e poi tentativi di ‘riconquista’, Mauro Icardi ha deciso di rompere il silenzio e di raccontare la sua verità sulla rottura con Wanda Nara, sua moglie e agente.

La showgirl argentina, che si trova nella sua Terra d’origine per uno show televisivo, ha svelato ormai qualche settimana fa che la sua storia col calciatore del Galatasaray è terminata.

“Si è discusso di così tante cose che dovevo chiarire. La verità è che parlo perché si sono accumulate molte bugie per molto tempo ed è ora di chiarirle e affrontarle”, ha esordito Icardi in una diretta sui social.

“Non sono ancora separato, sono ancora sposato, quando arriverà la prossima settimana vedremo cosa fare, perché si è creata una situazione, ci sono molte bugie mediatiche. Lei è arrabbiata, io ero arrabbiato e sono cose che accadono in una coppia e che possono essere risolti in un altro modo”, ha aggiunto.

“Parlo quotidianamente con Wanda. La scorsa settimana sono stato a Buenos Aires, non c’è motivo di continuare con il circo mediatico. Quando tornerà ne parleremo. I bambini leggono le notizie. Hanno i loro social network e ovviamente vedono cosa si dice e me lo chiedono. Li chiarisco sempre e dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, celebrità… che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose, ma purtroppo non è così. Fino a Miami andava tutto bene, la scorsa settimana sono stato a Buenos Aires. Ci sono discussioni come in una qualsiasi coppia. Ma da un giorno all’altro, Wanda posta quel comunicato su Instagram mentre mi parlava di altre cose. È meglio ridere, lasciar perdere e la gente dimentica”, ha concluso Maurito.