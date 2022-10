Icardi scappa dal Galatasaray: “è in Argentina per riconquistare Wanda Nara”

SportFair

Una nuova puntata della telenovela tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’attaccante ha iniziato una nuova avventuta con la maglia del Galatasaray, è andato in gol con un calcio di rigore ma nell’ultima partita non è stato convocato. L’argentino non è infortunato, squalificato e non sono stati ufficializzati provvedimenti disciplinari.

Allora perché non è sceso in campo? I dettagli sono stati svelati da Angel de Brito di LAM. “Icardi è venuto qui per parlare con Wanda. Wanda ha chiesto alla sua amica avvocato Rosenfeld di essere presente come testimone. Lo ha fatto soggiornare a Núñez mentre lei è nella casa di Santa Bárbara. La cosa più importante: Icardi ha intrapreso il viaggio perché Wanda ha inviato in Italia la richiesta formale di separazione”.

“Una volta risolto in tribunale, sono chiamati a firmare l’istanza di divorzio. Il giocatore si è presentato a sorpresa, Wanda non lo ha fatto entrare perché vuole che ci sia il suo avvocato presente. Lui pensava di riconquistarla. Icardi si è presentato con una tuta nera, cappuccio sulla testa e un bagaglio a mano. Wanda ha depositato i documenti di separazione senza specificare alcuna CAUSA. Userà la carta dell’infedeltà? Wanda ha già una casa in affitto a Istanbul dove potrà vivere con i suoi figli e dove tornerà quando avrà finito di lavorare. Ora i ragazzi sono con i nonni”.