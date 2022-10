Icardi prova ad entrare nell’hotel di Wanda Nara: fermato dalla Polizia | VIDEO

SportFair

Mauro Icardi è concentrato sulla stagione con la maglia del Galatasaray, si tratta ancora di un calciatore in grado di fare la differenza. E’ uno dei migliori bomber in circolazione, ma gli ultimi mesi sono stati condizionati dalla vita privata. E’ infatti finito il matrimonio con Wanda Nara, nel frattempo continuano ad arrivare aggiornamenti sulla rottura della relazione.

In particolar modo sono stati svelati i dettagli sul viaggio di Icardi in Argentina per provare a riconquistare Wanda. Le voci sulla frequentazione tra la showgirl e il rapper L-Gante hanno mandato su tutte le furie l’attaccante: l’ex Inter si è presentato sotto l’hotel di Wanda Nara per un chiarimento, ma sarebbe stato bloccato dalla sicurezza: è quanto riporta Gossipeame e sui social è diventato virale il VIDEO.

“Il giorno in cui Mauro è arrivato in Argentina, gli hanno spiegato che gli era proibito entrare nell’albergo. Poi però lo hanno fatto entrare. C’era un ordine di Wanda che se si presentava il suo ex marito, Mauro Icardi, doveva chiederle il permesso”, riferisce Gossipeame.