Honda copia Ducati, in Australia spuntano le ali sul codone

Sono andate in scena nella notte italiana le prime due sessioni di prove libere del Gp d’Australia di MotoGP. I piloti hanno sfrecciato in pista in vista delle qualifiche di domani a caccia dei migliori tempi e del feeling giusto con la pista australiana.

C’è anche chi, però, ha avuto modo e tempo di provare delle novità aerodinamiche. Stiamo parlando della Honda, che sembra aver copiato la Ducati, ma anche l’Aprilia.

Marquez, infatti, è salito in sella ad una moto che mostra delle ali sul codone, in perfetto stile Ducati, ma anche delle ali frontali come quelle dell’Aprilia. I giapponesi, dunque, stanno prendendo spunto dagli italiani, che intanto ridono sostto i baffi.

Non è la prima volta che Gigi Dall’Igna ed il lavoro di Borgo Panigale vengono copiati. Bisogna però capire, se Honda è riuscita a fare un buon lavoro e se Marquez riesce a trovare vantaggio con queste novità.