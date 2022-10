Higuain trascina l’Inter Miami: il Pipita scoppia in lacrime nel post-partita | VIDEO

SportFair

Il campionato di MLS è ormai nella fase decisiva, una squadra protagonista di un buon rendimento è l’Inter Miami. In particolar modo la stagione di Gonzalo Higuain è stata di alto livello, l’ex Juventus si è messo in mostra con gol e grandi giocate. E’ ancora un calciatore con un grande fiuto per il gol.

Il Pipita è risultato ancora decisivo nella penultima giornata della regular season, l’Inter Miami ha vinto contro il Toronto di Criscito, Bernardeschi e Insigne. Il gol decisivo dell’argentino è arrivato all’86’. Higuain ha messo a segno cinque gol nelle ultime quattro giornate ed è in grado di risultare determinante per la qualificazione ai playoff.

Nel post partita Higuain è scoppiato in lacrime: “è una partita molto difficile da spiegare perché ho provato emozioni contrastanti. Questa squadra non si arrende mai, lotta. Sono molto orgoglioso di questo gruppo che sta facendo di tutto per andare ai playoff”. Sulla condizione fisica: “penso che questo sia il mio momento migliore da quando sono arrivato all’Inter Miami. Sono calmo, sto bene con me stesso e quando sei in queste condizioni è difficile che le cose possano andare male. Se qualcuno anni fa mi avesse detto che avrei trovato questa pace in Mls probabilmente non gli avrei creduto”.