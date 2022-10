“Sento un dolore nell’anima”, Gonzalo Higuain annuncia in lacrime l’addio al calcio | VIDEO

SportFair

E’ una giornata molto importante per il mondo del calcio, si ritira uno dei centravanti più forte degli ultimi anni: Gonzalo Higuain. Il Pipita è ancora un grande protagonista, si è messo in mostra con la maglia dell’Inter Miami confermandosi un goleador come pochi. “Sento un dolore nell’anima. È arrivato il giorno di dire addio al calcio”, con queste parole l’ex Juventus ha confermato le ultime voci.

Higuain si è commosso durante la conferenza stampa ed è scoppiato in lacrime. “Dopo 17 anni e mezzo da giocatore professionista, la carriera più bella che potessi fare, è giunto il momento di dire addio. Sento che il calcio mi ha dato molto. Io ho dato tutto me stesso e anche di più. Grazie a tutti coloro che hanno risposto la loro fiducia in me”.

“Questa decisione è stata presa negli ultimi 3-4 mesi, l’ho comunicato al club e abbiamo trovato un accordo. Quando sono venuto qui, l’ho fatto col piacere di giocare a calcio. Infatti smetto in uno dei momenti migliori della mia carriera, quest’anno mi sono divertito moltissimo. È la decisione più difficile per un calciatore, ma preferisco ritirarmi a questo punto della mia carriera. Ora sono concentrato al cento per cento sulle partite che restano. Aver giocato nove anni con l’Argentina e aver partecipato a tre Mondiali è stata la cosa più bella. Ho solo parole di gratitudine per quello che ho ricevuto”.

Sul passaggio alla Juventus: “quando i bianconeri hanno deciso di pagare la clausola, è stato incredibile: sono diventato il giocatore argentino più pagato della storia. Con Milan e Chelsea sono stato poco, ma sono onorato di aver vestito quelle maglie. Ringrazio infine l’Inter Miami, per la fiducia, i bei momenti, il sostegno durante i momenti difficili tra cui la scomparsa di mia madre e per avermi dato l’opportunità di giocare con mio fratello” .