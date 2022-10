Caso Budget Cap, Helmut Marko minaccia la FIA: “pronti ad intraprendere un’azione legale”

SportFair

Sta iniziando un nuovo weekend di gara di Formula 1. Max Verstappen e Red Bull potrebbero far festa a Suzuka, per un nuovo titolo iridato: l’olandese, infatti, in Giappone si gioca il secondo match point, anche se la ‘minaccia’ di una sanzione rende tutto più difficile.

La FIA, infatti, potrebbe prendere provvedimenti seri nei confronti della Red Bull in caso di sforamento del budget cap. Dallo scorso weekend di gara, infatti, non si fa altro che parlare delle voci di un possibile illecito commesso dal team di Milton Keynes, che potrebbe aver ‘falsato’ il Mondiale scorso e anche quello in corsa.

La Red Bull è accusata di aver superato di oltre il 5% il budget cap e, dunque, aver tratto notevole vantaggio. La FIA ha rimandato al 10 ottobre il verdetto e nella giornata di ieri sono trapelate alcune indiscrezioni sulle possibili sanzioni.

Nulla di troppo grave per Red Bull, che oltre ad una multa in denaro potrebbe avere una riduzione di ore in galleria del vento e una detrazione di punti nella classifica Costruttori. C’è però chi chiede alla FIA di agire anche sul campionato precedente, falsato nel caso in cui Red Bull non abbia rispettato il budget cap.

Helmut Marko, però, ha commentato con molta durezza questa possibilità, minacciando anche la FIA: “sarebbe uno scandalo enorme toglierci il titolo! Se necessario, intraprenderemo un’azione legale”, queste le parole del consigliere Red Bull alla Bild.