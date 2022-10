Helmut Marko non ha dubbi, la difesa di Red Bull e la frecciata a Ferrari e Mercedes: “violazioni estreme in passato sono state punite lievemente”

SportFair

Il caso budget cap è stato ‘risolto’ a metà. La FIA ha comunicato il suo bilancio dei team per la stagione 2021 di Formula 1, confermando lo sforamento del tetto massimo di spesa da parte di Red Bull.

Il team di Milton Keynes sembra essersi trattenuto entro il 5% di spesa extra rispetto al consentito e la Federazione sta lavorando per capire come agire e punire il comportamento della scuderia.

La Red Bull si è subito detta sorpresa e continua adesso a mantenere la linea secondo la quale sarebbe rimasta entro il tetto di spesa. Helmut Marko, consulente Red Bull, è tornato a parlare della vicenda a F1-Insider. L’austriaco ha commentato in particolar modo le voci di una sanzione che andrebbe a togliere il titolo iridato di Verstappen dello scorso anno: “non voglio dire troppo, solo questo, noi crediamo ancora di non aver infranto affatto la regola del cost cap. Le discussioni con la FIA sono in corso. Vediamo cosa ne uscirà alla fine. Le voci secondo cui Max potrebbe perdere il titolo vinto nel 2021 sono del tutto assurde. Il passato ha dimostrato che anche violazioni estreme dei regolamenti sono state punite molto lievemente dalla FIA”, ha detto Marko, facendo riferimento a Mercedes nel 2013 per test illegali per provare gli pneumatici Pirelli, con macchina e piloti titolari di quella stagione, e a Ferrari nel 2019, quando il team di Maranello fu accusato di avere un accordo segreto con la Federazione per un’irregolarità delle power unit.