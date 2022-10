Hamilton polemico sul caso Red Bull: “continuavano a scaricare nuovi pezzi dai camion”

SportFair

Continuano le polemiche sul rinvio della decisione sulla Red Bull sul caso Budget Cap. E’ alta l’attesa in vista del gran premio del Giappone di Formula 1, Max Verstappen è in grado di festeggiare la vittoria del Mondiale già a Suzuka. L’accusa nei confronti della Red Bull è stata quella di aver sforato il limite di spesa, in particolar modo sono arrivate accuse da Ferrari e Mercedes.

Sul caso la FIA si pronuncerà lunedì, nel frattempo Lewis Hamilton continua a lanciare frecciate: “la Red Bull continuava a portare in pista aggiornamenti in grado di fare la differenza. Mi ricordo che lo scorso anno a Silverstone abbiamo portato l’ultimo aggiornamento, ottimo e per il quale abbiamo potuto lottare fino all’ultimo secondo. Ma i ragazzi (della Red Bull, ndr) nei GP successivi continuavano a scaricare nuovi pezzi dai camion, almeno altri quattro aggiornamenti. Noi eravamo fermi e mi resi conto che sarebbe stato sempre più difficile batterli”. Il riferimento è al campionato scorso, concluso con il trionfo di Max Verstappen.