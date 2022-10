Hamilton in pista col piercing al naso a Singapore: Mercedes multata

SportFair

Alla vigilia dal Gp di Singapore di F1 arrivano pessime notizie per Lewis Hamilton e la Mercedes. Il team di Brackley, infatti, ha ricevuto una multa di 25 mila euro ieri a Marina Bay a causa delle nuove regole che vietano ai piloti di indossare gioielli a bordo delle loro monoposto.

Ieri, Hamilton non ha tolto il piercing al naso prima delle FP3, il pilota britannico ha spiegato di non aver rimosso il suo gioiello per indicazione medica, come confermato dalla FIA. Hamilton, quindi, non ha ricevuto alcuna punizione, ma il suo team si.

La Mercedes aveva verificato nei documenti ufficiali che di solito vengono consegnati agli steward che il pilota rispettava il regolamento, quando non era così, e il team ha ignorato l’eccezione che avevano garantito. Nella dichiarazione di penalità, “gli steward accettano che l’errore di dichiarazione in questo caso non fosse intenzionale o deliberato, ma non si sarebbe verificato se la squadra avesse posto una domanda a Hamilton prima che la dichiarazione fosse completata e presentata“. “In queste circostanze, abbiamo multato la squadra di 25.000 euro“, condannano.