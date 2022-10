Halloween a New York, Valentino Rossi diventa Cappellaio Matto per la sua ‘Alice’ | VIDEO

SportFair

Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello si stanno godendo una piacevole vacanza a New York in compagnia di una coppia di amici. L’ex pilota di MotoGp, che domenica prossima sarà a Valencia a fare il tifo per il suo allievo Pecco Bagnaia, è volato nella Grande Mela, dove oggi ha partecipato ad un evento speciale per celebrare la festa di Halloween.

Nelle Storie Instagram di Francesca Sofia Novello si vede il travestimento speciale della modella italiana e del compagno Valentino Rossi, neo genitori della piccola Giulietta, anche lei a New York con mamma e papà, per il Circoloco.

Francesca Sofia Novello e Valentino Rossi, che sono arrivati all’evento in limousine, sono vestiti da Alice nel Paese delle meraviglie e Cappellaio Magico. Un travestimento davvero ben fatto.