Sainz in pole ad Austin, Verstappen guadagna una posizione: la griglia di partenza del Gp degli Stati Uniti

SportFair

Sono terminate le qualifiche del Gp degli Stati Uniti di Formula 1. Qualifiche nel segno della Ferrari: il team di Maranello ha chiuso la Q3 con una fantastica doppietta. Sainz ha conquistato una splendida pole position, precedendo il compagno di squadre Leclerc, che perderà 10 posizioni in griglia di partenza.

Terzo tempo per il campione del mondo, Max Verstappen, che guadagna comunque una posizione e domani partirà dalla prima fila a causa della penalità di Leclerc. Quarto Perez, anche lui penalizzato. Sono diversi i piloti che hanno ricevuto penalità in Texas, per questo la griglia di partenza è un po’ stravolta rispetto al risultato finale delle qualifiche.

La griglia di partenza del Gp degli Stati Uniti

1ª fila: 1. Sainz, 2. Verstappen

2ª fila: 3. Hamilton, 4. Russell

3ª fila: 5. Stroll, 6 Norris

4ª fila: 7. Bottas, 8 Albon

5ª fila: 9. Perez, 10. Vettel

6ª fila: 11. Gasly, 12. Leclerc

7ª fila: 13. Tsunoda, 14. Alonso

8ª fila: 15. Magnussen, 16. Ricciardo

9ª fila: 17. Ocon, 18. Zhou

10ª fila: 19. Schumacher, 20. Latifi