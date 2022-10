Domani il Gran Piemonte: sfida tra velocisti e finisseurs a Beinasco

SportFair

Sarà un Gran Piemonte presented by Eolo molto interessante quello che domani prenderà il via da Omegna per arrivare a Beinasco dopo 198 km. Il percorso della 106ª edizione chiama all’appello soprattutto i velocisti ma non andranno sottovalutate le difficoltà altimetriche che i corridori troveranno nella prima parte di corsa, con l’ascesa di Cremosina, e successivamente nell’ultimo terzo di gara dove verranno affrontati Il Pilonetto e il Col d’Arsete.

Al via tanti grandi nomi tra i velocisti come Mark Cavendish, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Kaden Groves, Andrea Pasqualon, Simone Consonni, Olav Kooij, Stefano Oldani e Matteo Moschetti. Presenti numerosi uomini adatti alle corse di un giorno come Alberto Bettiol, Matteo Trentin, Davide Ballerini, Matej Mohoric e Marc Hirschi.

106a edizione della corsa lungo un tracciato prevalentemente pianeggiante da Omegna a Beinasco. Partenza dal lago di Orta in leggera salita per portarsi attraverso la Cremosina a Borgosesia. Inizia l’attraversamento della pianura padana settentrionale con lunghe strade

piatte e rettilinee. Dopo circa 130 km si giunge alle pendici della Collina di Superga di cui si scala il versante “Pilonetto” con pendenze che raggiungono la doppia cifra in prossimità di Rivodora. Discesa su Pino Torinese e breve salita verso l’Eremo per svoltare su Pecetto Torinese e raggiungere Cambiano dove inizia l’ultimo settore piatto della corsa.

Ultimi km

Ultimi 5 km pianeggianti su strade. Ampio rettilineo finale di 500 m.