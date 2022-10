Girano video porno in uno stadio, club brasiliano avvia un’indagine

SportFair

Arriva dal Brasile una storia bizzara che unisce il mondo del calcio a quello del porno. Nello stadio del Guarani Futebol Clube, squadra allenata dall’ex Reggina Mozarz, che milita nel campionato brasiliano di Serie B, è stato infatti girato un video porno.

La squadra, che si trova attualmente a metà classifica, sembra non essere informata dei fatti e ha comunicato di aver avviato un’indagine interna per accertare fatti e responsabilità.

La protagonista del video porno, che dura circa cinque minuti, è Manu Fox, un’attrice di contenuti per adulti famosa in Brasile. La donna si dà all’autoerotismo sulle tribune del Brinco de Ouro. Il club ha garantino che il video è stato girato senza alcuna autorizzazione.

Non è noto, inoltre, se la protagonista del film abbia girato in totale autonomia il video o se è stata aiutata da un cameraman. La società è su tutte le furie poichè il video è stato pubblicizzato su un sito per adulti e, dunque, è stato realizzato per trarre guadagno e non a scopo privato.