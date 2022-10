Guardiola spiazzato in conferenza stampa: un giornalista gli chiede una foto, la reazione del tecnico del City | VIDEO

SportFair

Episodio davvero bizzarro ieri durante la conferenza stampa di Pep Guardiola alla vigilia della sfida tra Manchester City e FC Copenaghen, che si giocherà oggi nella città danese.

Prima che il tecnico spagnolo potesse rispondere alle domande dei giornalisti presenti, uno di loro ha sorpreso davvero tutti: si è avvicinato con il suo cellulare in mano e ha chiesto di poter fare un selfie. “Scusa?”, ha affermato sorpreso Guardiola, che ha poi accettato di fare la foto col giornalista.

Guardiola ha atteso che il ragazzo in questione scattasse la foto, per la quale ha avuto qualche difficoltà e ha impiegato del tempo in più rispetto al normale, per poi prepararsi a rispondere alle domande dei media.

Pep, dopo il bizzarro episodio, è riuscito a farsi una risata.