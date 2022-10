Giacomo Agostini scende in pista: in sella alla MV Agusta al Misano CIV Classic Weekend

SportFair

In sella alla moto che lo ha reso leggenda! Sabato 15 e domenica 16 ottobre Giacomo Agostini scenderà in pista al Misano CIV Classic Weekend sulla MV Agusta 500 GP tre cilindri, il mezzo con cui vinse sette dei suoi quindici campionati del mondo e con cui è diventato celebre come sportivo nell’immaginario comune. Le parate di Ago sono in programma in entrambe le giornate dalle 13.15 alle 13.45.

Ad affiancarlo ci sarà il Presidente FMI Giovanni Copioli, che salirà su una MV Agusta Superveloce Ago, modello della preziosa serie limitata dedicata proprio al pilota che detiene il record di Mondiali vinti nella velocità. In entrambe le occasioni sfileranno tra i cordoli anche alcuni collezionisti mentre domenica si uniranno al gruppo i partecipanti al Motoincontro “Ago 80” organizzato dal Moto Club Misano.

Durante il fine settimana l’attività in pista sarà continua. Il sabato andranno in scena le qualifiche e, dalle 19.30, la gara in notturna di 90’ del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance. Domenica, dopo le qualifiche mattutine, la gara di 60′ del Trofeo Moto Guzzi Fast Endurance e la parata con Agostini, ecco le gare del CIV Classic. Saranno impegnati in pista i piloti dei Campionati Open 2T, 2T Italian GP, Vintage Guzzi, Sbk ’96, SS 600, Trofeo Lightwin, TT SP 125, TT 2 tempi, Old Open Cup, Trofeo Gentleman Cup e Vintage Maxi.

Contestualmente, come già annunciato, si susseguiranno nel paddock e nelle strutture del Misano World Circuit numerose attività. Sia sabato che domenica saranno aperte le esposizioni “Giacomo Agostini: le moto iridate” e “Capolavori dell’ingegneria motociclistica italiana”. Il programma prevede, per sabato alle 15.30, la presentazione del libro per i 35 anni del Registro Storico FMI e, alle 16.30, dello scritto “Misano World Circuit, 50 anni di corse”. Le presentazioni del merchandising e del nuovo sito del Registro Storico anticiperanno il talk show con Giacomo Agostini, previsto alle 18.00. Domenica, mattinata intensa: alle 11.00 la presentazione del libro “Manuel Poggiali” mentre alle 11.30 verrà svelata la Moto Beccaria, un esemplare unico al mondo. La presentazione di un altro libro, “Il Privato“, si terrà alle 12.00.

Giovanni Copioli, Presidente FMI: “Sono davvero felice per l’avvicinarsi del Misano CIV Classic Weekend, un evento che ci apprestiamo a vivere con tutto il nostro entusiasmo. Avere al nostro fianco Giacomo Agostini per due giorni sarà un’occasione unica per valorizzare al meglio il nostro patrimonio motociclistico sportivo e culturale. Già ora sono sinceramente emozionato di poter condividere l’asfalto con il quindici volte campione del mondo, uno dei miei idoli di infanzia e figura di riferimento anche oggi per tanti giovani e sportivi. Inoltre sono in programma numerose attività che vedranno la Federazione protagonista di un fine settimana all’insegna della cultura e della passione”.