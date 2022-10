Atleta paralimpico in gravi condizioni: George Peasgood in terapia intensiva dopo un incidente in bici

SportFair

Tifosi in apprensioni per George Peasgood, in condizioni critiche in ospedale dopo un brutto incidente. George, campione paralimpico britannico, ha subito un grave trauma cranico cadendo dalla bici durante un allenamento di sabato scorso.

Star del ciclismo e del triathlon, il 27enne ha riportato gravi ferite. E’ stata la sua partner Frankie Hall a rivelare che è ricoverto in un reparto di terapia intensiva neurogolica specialistica per una “lesione assonale diffusa”, causata da un movimento improvviso e traumatico del cervello.

La signora Hall ha ringraziato i servizi di emergenza per aver portato la star colpita in “mani sicure entro pochi minuti dall’incidente” in un post emozionante su Instagram. “A tutti i nostri amici, per favore, sappiate che il vostro supporto significa il mondo per me e anche la volontà di farlo. È un combattente, non ho mai conosciuto nessuno forte come George e so che, quando sarà pronto, ce la farà. Non abbiamo ulteriori informazioni in questa fase, ma ne sapremo di più una volta che avrà ripreso conoscenza e apprezziamo il vostro rispetto per la privacy in questo momento“, ha aggiuto la compagna di Peasgood.