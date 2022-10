Incredibile a Suzuka, Gasly rischia grosso: c’è un trattore in pista, il francese furioso | VIDEO

SportFair

Scene davvero incredibili da Suzuka. Questa mattina alle 7.00 il Gp del Giappone ha regolarmente preso il via nonostante condizioni meteo delicate. I piloti hanno completato solo tre giri, due dei quali dietro la safety car prima della bandiera rossa.

La gara è stata interrotta dopo l’incidente di Sainz, la cui vettura è rimasta in parte in pista dopo essersi schiantata contro le barriere, in condizioni di scarsa visibilità. Ma a lasciare tutti senza parole e a far infuriare piloti e non solo è stato l’episodio che ha visto coinvolto Pierre Gasly: il francese dell’Alpha Tauri ha incontrato un trattore mentre guidava in pista

Il francese era in ritardo perché aveva cambiato le gomme ed era a diversi secondi dal gruppo. Ha raggiunto velocità elevate, secondo i registri, e sarà indagato per questo. Ma allo stesso tempo si è verificato un evento molto preoccupante: all’altezza dove Carlos Sainz aveva avuto un incidente (oltre il tornante, secondo settore), l’Alpha Tauri ha visto il mezzo di recupero davanti alla pista, senza essere stato avvertito. Un evento molto pericoloso che è costato vite nel passato della Formula 1: l’incidente stradale di Jules Bianchi a Suzuka 2014 ha avuto origine in circostanze simili.

La prima comunicazione della FIA al riguardo indica che Gasly stava guidando “ad alta velocità” per raggiungere il gruppo e che “con il peggioramento delle condizioni, la bandiera rossa era uscita prima che la vettura ’10’ avesse superato la luogo dell’incidente“. Non si spiega perché sull’asfalto ci fosse un trattore prima che tutte le auto fossero passate, o perché il conducente non fosse stato avvisato o segnalato di conseguenza. In effetti, la visibilità era scarsa a causa della pioggia.

Furioso, Pierre Gasly, non ha nascosto tutta la sua rabbia. Lui che era molto amico di Jules Bianchi, morto in una situazione simile, proprio a Suzuka. “È inaccettabile! Com’è possibile? Non ci posso credere“, ha commentato Gasly.