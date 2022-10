Infortunio Immobile, la clamorosa gaffe dei media inglesi: “in dubbio per i Mondiali” | FOTO

SportFair

L’infortunio di Ciro Immobile manda nello sconforto tutti i tifosi laziali: il calciatore napoletano dovrà stare lontano dal campo da gioco per un po’ di tempo dopo il problema al tendine del ginocchio rimediato nella sfida di domenica contro l’Udinese.

Immobile è stato costretto a lasciare il campo al 29′ e si parla del suo infortunio in tutto il mondo. Non mancano le clamorose gaffe che riguardano i tempi di recupero di Immobile, destinato a restare fuori fino ad almeno inizio 2023: Sky Sports, nello specifico ha scritto che “l’attaccante laziale è in dubbio per i Mondiali“.

Non è chiaro se i giornalisti britannici provino gusto, dopo la sconfitta in finale agli ultimi Europei di calcio, a prenderci in giro o se si è trattato di un innocuo e involontario errore, considerando, come è noto, che la Nazionale italiana non è riuscita a qualificarsi per i Mondiali del Qatar, ma di certo non è passato inosservato.

La leggenda del Liverpool Fowler non si è lasciata sfuggire questa chicca e l’ha commentata con ironia sui social: “può essere un infortunio… fuori per quattro anni?“, ha scritto parlando ironicamente della possibilità che Immobile possa saltare, vista la non qualificazione ai Mondiali del Qatar 2022, la rassegna iridata del 2026.

In tantissimi hanno commentato il post, scherzando sull’accaduto e sui ‘lunghissimi’ tempi di recupero di Immobile, secondo Sky Sports.