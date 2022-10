Il funerale del padre in diretta sui social: Vidal scoppia in lacrime | VIDEO

SportFair

Arturo Vidal è stato colpito da un gravissimo lutto, il padre Erasmo è morto pochi giorni fa mentre stava lavorando presso il Club Hípico de Santiago. L’uomo è deceduto a causa di un arresto cardiorespiratorio e uno shock ipovolemico, i soccorsi sono stati inutili. Il cileno ha deciso di non tornare in patria, ma continuare ad allenarsi con la squadra nonostante il permesso concesso dal club.

La scelta è stata molto apprezzata da club, compagni e tifosi. Vidal è sceso in campo nella notte tra mercoledì e giovedì nella sfida tra Corinthians e Flamengo, valida per la Coppa del Brasile. La partita si è conclusa sul risultato di 0-0 e il calciatore cileno è entrato in campo al 65′ al posto di Joao Gomes.

Arturo ha seguito il funerale del padre attraverso i social network e una diretta della sorella ha permesso al calciatore di seguire la cerimonia. Vidal non è riuscito a trattenere la commozione e si è lasciato andare alle lacrime. E’ stato un momento durissimo, condiviso dal calciatore con tanti follower.