La frecciata di Maxi Lopez a Wanda Nara, l’ex calciatore a Pio e Amedeo: “adesso guido una Ferrari, prima…”

Pio e Amedeo continuano a superare ogni tipo di record, il programa Emigratis è sempre più seguito dai telespettatori. Ormai sono una delle coppie più amate, riescono ad intrattenere il pubblico con battute divertenti ed episodi quasi sempre sopra le righe. Nell’ultima puntata è andato in scena un siparietto con Maxi Lopez, ex attaccante di Barcellona, Milan e Torino.

Un argomento caldo è stato quello del rapporto con l’ex Wanda Nara e l’ex amico Mauro Icardi. La puntata ha fatto molto discutere in Argentina, le dichiarazioni di Maxi Lopez non sono proprio andate giù. In particolar modo ha scatenato le reazioni una battuta sull’ex moglie.

Il primo riferimento è al periodo della rottura Wanda-Maxi Lopez e l’inizio della relazione con Icardi: “non si fanno quelle cose. È colpa di lei o di lui?”, hanno chiesto i due comici. “Tutti e due”, ha replicato Maxi Lopez.

Poi riferendosi alla nuova compagna Daniela Christiansson, l’ex attaccante argentino si è lasciato andare ad un paragone considerato fuori luogo, indicando una vecchia macchina: “prima guidavo con quella, adesso giro con il Ferrari”.