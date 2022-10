Formula 1, slitta la partenza a Singapore: situazione estrema prima del gran premio | VIDEO

E’ arrivato il momento del gran premio di Formula 1, si corre il GP di Singapore. La vigilia della gara è stata condizionata dall’indagine sulla Red Bull che avrebbe sforato il budget cup. Potrebbero arrivare sanzioni in grado di modificare soprattutto la scorsa stagione, ma anche il compionato in corso potrebbe subire ribaltoni.

Il ferrarista Leclerc ha conquistato la pole position nel gran premio di Formula 1 a Singapore, alle sue spalle Perez e Hamilton. Quarto Sainz, solo ottavo Max Verstappen che ha avuto problemi di benzina nel finale delle qualifiche. Nel frattempo la partenza del gran premio è stata posticipata. Il motivo ? E’ stato tutto sospeso a Marina Bay a causa di un nubifragio. In attesa di aggiornamenti la partenza è stata rinviata di qualche minuto.

Ultim’ora –> L’inizio della gara è stato fissato alle 15.05.

Still chucking it down ☔️

The Safety Car is dipping its toe in the water #SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/TGhlEryzxX

— Formula 1 (@F1) October 2, 2022